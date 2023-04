Il Palermo recupera gli infortunati, ma Bettella ha ancora qualche problema

L’apporto di tutti per provare a centrare l’obiettivo e il traguardo stagionale, quello dei play-off. Dopo diverse settimane in cui il Palermo ha dovuto fare la conta degli assenti, l'allenatore Corini può tornare a ragionare, studiare e poter scegliere chi mandare in campo, oltre a chi inserire a gara in corso per cambiare l’indirizzo delle gare. Il momento più difficile, in termini di stop e infortuni di varia natura, è stato quello della scorsa settimana, con i rosanero che hanno dovuto fare a meno di diversi titolari, situazione che ha costretto Corini - nel match col Parma - a mandare in campo una difesa completamente inedita, un centrocampo orfano della qualità di Verre e in avanti, nella ripresa, un Brunori a mezzo servizio perché rientrante da un fastidio.

Adesso, ad una settimana di distanza, le cose vanno meglio. Assente certo nella gara di lunedì con il Cosenza sarà Di Mariano, che è stato già sottoposto ad accertamenti specialistici e continua la terapia conservativa a causa di una gonalgia destra post traumatica, oltre ai lungodegenti Elia e Stulac. Potrebbe non essere a disposizione anche Bettella, che ha concluso in anticipo l'allenamento di oggi in via precauzionale, mentre l'altro difensore reduce da infortunio, Graves, ha portato a termine l'intera seduta con i compagni. In difesa comunque sono disponibili tutti e tre i titolari, Nedelceaurk Mateju e il rientrante Marconi. Influenzati Buttaro e Lancini, ma quest'ultimo sta già molto meglio.

I play-off sono lì a soli due punti, distanza che in sette gare può essere rimarginata e consentire ai rosanero di giocarsi le proprie carte. In mediana è Verre l’uomo in più che in settimana Corini ha recuperato, elemento imprescindibile da quando è arrivato in Sicilia. Ristabilito anche Broh. Sulla corsia mancina può essere di aiuto il rientro di Sala, nonostante Aurelio si sia ottimamente disimpegnato finendo prestazioni di livello e mettendo a segno anche un gol nel 5-2 col Modena.

In avanti fari puntati su Brunori, che a Parma è entrato nella ripresa senza riuscire ad incidere e contro il Cosenza dovrebbe tornare dal primo minuto, essendo adesso recuperato al 100 per cento. Nelle ultime due sfide, col capitano rosanero ai box o comunque a mezzo servizio, in avanti ha giocato la coppia Tutino-Soleri: il primo ha messo a segno la sua prima rete in rosanero con il Modena, il secondo, oltre ad essere andato in gol anche lui con i «canarini», con un guizzo aveva regalato il momentaneo pari con il Parma.

