Palermo, al Barbera il Cosenza nel giorno di Pasquetta: in campo l'ex Rispoli

Il Cosenza si affiderà all'ex rosanero Andrea Rispoli per la gara contro il Palermo in programma lunedì 10 aprile alle ore 20.30 (giorno di Pasquetta). Il terzino ha giocato in rosanero dal 2014 al 2019, collezionando 137 presenze, impreziosite da 12 gol e facendo 13 assist. La sua quasi certa presenza in campo nasce dall’assenza di Tommaso D’Orazio, ammonito contro il Pisa e squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

L’ex Palermo giocherà a destra, mentre a sinistra l’allenatore potrebbe fare affidamento a Pietro Martino, in grande spolvero nelle ultime settimane. L'obiettivo dei calabresi è quello di ottenere il quarto risultato utile consecutivo, dopo le tre vittorie ottenute contro Spal, Frosinone e Pisa. Tutte con il risultato di 1-0, a testimonianza di come i Silani abbiano trovato grande solidità difensiva.

Un avversario tosto per gli uomini di Corini, che devono invece riscattare la sconfitta del Tardini contro il Parma, arrivata al termine di una buona prova nonostante le numerose assenze. All’andata il match terminò 3-2 in favore del Cosenza, che tornò alla vittoria dopo ben cinque turni di sconfitte. Un match che i tifosi rosanero ricorderanno per l’errore dal dischetto di Brunori con parata di Marson (ex Palermo) al minuto 89, che ha negato il pareggio ai rosanero.

