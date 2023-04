Morto l'ex attaccante del Palermo Gino Raffin: dopo la carriera si trasferì in Sicilia

Si è spento a 86 anni Gino Raffin, attaccante del Palermo negli anni 1964-1966. L'ex rosanero si è spento a Turate: lascia la moglie Giovanna e le figlie Patrizia e Laura.

Ha esordito in serie A con la maglia della Juventus il 30 gennaio 1955 in Sampdoria-Juventus (5-1). Nel campionato 1954-55 disputa tre incontri coi bianconeri, andando a segno in occasione della vittoria interna sulla Pro Patria. Arriva a Palermo nel 1964 e rimane in Sicilia per 2 anni, realizzando un totale di quattro reti, tutte nella prima stagione, in 23 partite disputate. Il secondo anno, invece, solo 4 presenze e nessuna rete. Vince un campionato di serie B con il Venezia, dove realizza 39 gol.

Raffin è ricordato come un attaccante con un buon senso del gol (5 volte oltre le 10 reti stagionali) e per il suo amore per la Sicilia: finita la carriera, si era trasferito sull'Isola, nel capoluogo, e prima, dopo l'esperienza in rosanero, aveva giocato un anno anche per la Juventina Palermo, in Serie D. Nel 1971-1972 aveva anche allenato il Mazara.

