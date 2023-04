Calcio, addio al portiere Cecere: vestì le maglie di Palermo, Messina e Siracusa

Era a casa dei genitori, in provincia di Caserta e ha accusato un malore improvviso. È morto così, nonostante il vano tentativo del cognato medico di rianimarlo, Domenico Cecere, ex portiere di Messina, Palermo e Siracusa.

Con i peloritani Cecere, che avrebbe compiuto 51 anni ad aprile, ha anche vinto un campionato di serie C. Nel Palermo è stato portiere di riserva nella stagione '92-93, anno in cui il Palermo vinse una coppa Italia di serie C.

Cecere ha indossato anche la maglia dell’Avellino dal 2002 al 2006, conquistando due promozioni in serie B nel 2003 e nel 2005, in una storica finale playoff vinta contro il Napoli.

