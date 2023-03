Parma-Palermo, corsa al biglietto: quasi tremila tifosi rosanero hanno prenotato al Tardini

A Parma il Palermo potrà contare sul massiccio sostegno dei suoi tifosi. Uno scontro diretto molto sentito, una sfida determinante nella corsa verso i playoff. E lo dimostrano i quasi 3000 biglietti venduti (ultimo dato aggiornato a ieri sera 2847) per la curva Sud del Tardini, la cui parte centrale sarà riservata ai tifosi rosanero vista la grande affluenza.

C'è tempo per comprare il tagliando, dunque è facile immaginare che il dato aumenterà ancora. Possibile che l’intero settore che sabato sarà dedicato ai sostenitori del Palermo, con oltre 4.500 seggiolini a disposizione, sarà sold out.

Il match con il Parma è un appuntamento che oltre ad avere in palio punti preziosi per un posto negli spareggi promozione, rievoca il passato delle due squadre in serie A. La promozione è un obiettivo dichiarato sin dall'inizio del campionato dai Ducali, mentre i nuovi vertici del Palermo hanno sempre chiesto di centrare la salvezza comodamente.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna a Como per 2-0, mentre la squadra di Corini viene dal successo interno, roboante, per 5-2 ai danni del Modena. I ducali non vincono nel proprio stadio dal 5 febbraio, quando ebbero la meglio sul Genoa col risultato di 2-0, mentre i 3 punti lontano dal Renzo Barbera al Palermo mancano dalla vittoria di Ascoli, per 1-2, del 29 gennaio scorso.

