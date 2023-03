Uova di Pasqua rosanero con la possibilità di vincere biglietti gratis per la partita contro il Benevento

Iniziativa del Palermo calcio per tutti i tifosi rosanero: in vendita uova di Pasqua della propria squadra con la possibilità di trovare, all'interno, i biglietti gratis per la partita contro il Benevento che si giocherà il prossimo 22 aprile, alle 15,15, in casa. Inoltre, i fortunati vincitori trascorreranno una giornata esclusiva con visita dello stadio e possibilità di calciare un rigore al Renzo Barbera.

Il Palermo ha affidato la realizzazione di uno speciale uovo artigianale rosanero al maestro pasticcere Fabrizio Cannone – Dolci d’autore, esperto nella lavorazione del cioccolato. Si tratta di un uovo in cioccolato bianco decorato a mano con il colore rosa e schizzi di cioccolato nero fondente.

Uova del Palermo, cosa si vince

Le uova saranno in vendita da oggi presso lo store del Palermo e in quattro, i calciatori Ivan Marconi, Samuele Massolo e Valerio Verre, hanno nascosto uno speciale “golden ticket”. Chi li troverà potrà vincere una partita da superospiti al Barbera con giro degli spogliatoi e catering dedicato, l’incontro con i giocatori a fine gara, e l’emozione di tirare un rigore sotto la curva nord durante l’intervallo del match indossando una maglia rosanero. In tutte le altre uova la sorpresa sarà un gadget del Palermo.

Golden ticket

I fortunati vinceranno ciascuno due biglietti in tribuna vip (vincitore + accompagnatore) con catering in sala hospitality; walk-about pre-gara per due persone (vincitore + accompagnatore) con visita esclusiva di campo, spogliatoi, sala stampa e Palermo Museum; gioco intervallo (solo per il vincitore) ovvero calci di rigore con maglia training ufficiale rosanero; accesso privilegiato in mixed zone (solo per il vincitore), a fine partita, per salutare i giocatori.

I fortunati vincitori

Chi troverà i golden ticket dovrà scrivere entro il 14 aprile a [email protected], allegando la foto del ticket e i propri contatti personali per concordare un appuntamento presso gli uffici del Palermo allo stadio Renzo Barbera e definire i dettagli organizzativi.

© Riproduzione riservata