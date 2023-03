Palermo-Modena, gli emiliani perdono Poli: rottura del crociato, stagione finita

Guai per il Modena. Per le ultime 9 giornate di campionato il tecnico Tesser dovrà fare a meno di Andrea Poli. L’ex centrocampista del Milan non sarà in campo dunque nemmeno contro il Palermo venerdì sera. Per lui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Giovedì è previsto l’intervento chirurgico, come comunicato dal club gialloblù attraverso il proprio sito ufficiale. Il giocatore sarà operato «dal professor Stefano Zaffagnini e dal suo staff presso la casa di cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna. Purtroppo, come già si temeva, il trauma distorsivo al tredicesimo minuto contro il Pisa, dopo un contrasto di gioco con Pietro Beruatto chiude in anticipo la stagione del centrocampista».

Contro il Palermo Tesser dovrà rinunciare anche a Diaw, uno dei giocatori chiave nello scacchiere dell’allenatore, che si è infortunato un mese fa nel match contro il Brescia. Ma non è tutto: al Barbera, nella sfida che sarà un vero e proprio scontro diretto per i playoff, saranno assenti pure i lungodegenti Ferrarini, Ionita e Cittadini.

