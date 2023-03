Palermo, distrazione muscolare per Brunori: difficile il recupero per il Modena

Dall'infermeria non arrivano buone notizie: Corini dovrà fare a meno, con ogni probabilità, di Brunori per la sfida interna contro il Modena. Gli esami strumentali a cui l'attaccante si è sottoposto, hanno evidenziato infatti una distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra. Non si tratta comunque di un infortunio grave: il numero 9, se non recupererà in extremis per la sfida contro gli emiliani, tornerà con ogni probabilità dopo la sosta, giusto in tempo per il big match del Tardini contro il Parma. I tempi di recupero sono molto variabili e non è escluso che il vicecapocannoniere della Serie B possa farcela per venerdì, anche se le probabilità sono basse. Di sicuro, l'ex Juventus non si allenerà questa settimana e svolgerà solo terapie specifiche. Al massimo, l'allenatore bresciano potrebbe decidere di portarlo con sé e di tenerlo a disposizione in panchina.

Corini non avrà a disposizione neanche Sala a cui è stato diagnosticato un ematoma post contusivo da trauma diretto sul vasto esterno della coscia sinistra.

Problemi muscolari anche per Bettella. Anche per lui le indagini strumentali non hanno dato responso positivo: "distrazione muscolare di primo grado all'inserzione del tendine del bicipite femorale sinistro". Irritazione da sovraccarico, infine, per Orihuela.

Si fermano dunque 4 pedine ma non il resto della squadra, che anche oggi ha lavorato a Boccadifalco in vista del match di venerdì contro Tesser e i suoi ragazzi. "La squadra - si legge sul sito ufficiale del Palermo - ha lavorato divisa in due gruppi: un gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro intermittente ed un circuito tecnico; un gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un circuit training in palestra e cambi di direzione con tiri in porta".

