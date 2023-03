Il Palermo parte per Pisa, Damiani in pole per sostituire Gomes: le probabili formazioni

Vigilia di Pisa-Palermo, nona giornata di ritorno, con i rosanero già partiti questa mattina all’alba alla volta della Toscana. La sostituzione di Gomes è il primo dubbio da risolvere per Corini che dovrà fare i conti con le tre partite ravvicinate e con diversi ipotetici ballottaggi. Oltre gli assenti di lungo corso come Stulac ed Elia o gli infortunati dell'ultimo periodo Graves e Sala, Corini non ha portato con sé nemmeno il forte centrocampista Gomes, ammonito durante la gara contro la Ternana e dunque squalificato per un turno.

A sinistra una maglia se la contendono Masciangelo e Aurelio, entrato bene nel secondo tempo contro gli umbri lo scorso martedì. La difesa dovrebbe poi non subire variazioni di alcun tipo nonostante il pieno recupero di Bettella. A centrocampo, assente Gomes, probabile l’impiego di Damiani, mentre per le altre due maglie la concorrenza è agguerrita. In avanti possibile conferma per la coppia Tutino-Brunori, soprattutto dopo le parole di grande stima del tecnico nei confronti del capocannoniere rosanero.

Gli avversari

In casa Pisa, il tecnico D'Angelo recupera Marin ed Hermannsson, rientrati dalla squalifica; recupera anche Gliozzi che è tornato ad allenarsi dopo aver smaltito lo stato febbrile. In attacco verso la conferma di Moreo, anche Torregrossa è disponibile. Possibili ballottaggi Marin-Gargiulo a centrocampo e Caracciolo-Hermansson in difesa. Ieri la squadra ha proseguito gli allenamenti al campo Cetilar di San Piero a Grado mentre oggi, come da tradizione, ultima rifinitura all'Arena Garibaldi. Uno stadio in cui è già andata esaurita la curva nord così come il settore ospiti che potrà ospitare 900 tifosi rosanero. C’è tuttavia disponibilità anche in altri settori.

Queste le probabili formazioni

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Esteves, Caracciolo, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, M.Tramoni; Moreo.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Verre, Damiani, Saric, Masciangelo; Tutino, Brunori.

© Riproduzione riservata