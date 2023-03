Due fiocchi in pochi giorni in casa Palermo: nati i figli "palermitani" di Bettella e Di Mariano

Una bella notizia che profuma molto di "rosa": è nata stamattina Isabel Di Mariano, figlia dell'attaccante del Palermo Francesco Di Mariano. Ad annunciarlo è il club rosanero, che tramite il suo sito ufficiale annuncia il lieto avvenimento. "Fiocco rosa in casa Palermo - scrive il Palermo fc - oggi è nata Isabel, figlia del nostro attaccante Francesco. Alla piccola, alla mamma Gioia ed al papà, gli auguri da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Famiglia che si allarga, dunque, per Gioia Rocci e il calciatore palermitano, che sono già genitori di Leonardo. L'annuncio della gravidanza era arrivata ad inizio settembre del 2022, quando la moglie di Di Mariano era già incinta di quattro mesi. Sul profilo instagram dei due coniugi, il 4 settembre scorso, venne pubblicato il video in cui veniva svelato il sesso della nuova nascitura. Palloncini rosa e celesti e uno grande nero. Ad assistere allo scoppio del palloncino, il primogenito Leonardo, amici e parenti, raggianti dopo aver scoperto che la dolce attesa era per una femminuccia. Una grande gioia che addolcì la delusione per la sconfitta in campionato contro la Reggina.

L'aria di Palermo deve essere parecchio stimolante per i calciatori rosanero: a luglio scorso nacque Filippo Lancini, figlio del difensore Edoardo, e proprio qualche giorno fa l'ennesimo fiocco, ma azzurro. Anche in quel caso arrivarono gli auguri del club per il difensore Davide Bettella, per mamma Angelica e per il nuovo nato Leonardo Bettella, il quale non ha avuto un fiocco "rosa", ma anche lui sulla sua carta di identità, così come Isabel, porterà per sempre la scritta "nato/a a Palermo" visto che entrambe le mamme hanno deciso di partorire in una clinica della città.

