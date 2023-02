Il Palermo ritrova Davide Bettella: dopo un mese allenamento in gruppo

Dopo poco più di 30 giorni il Palermo ritrova Davide Bettella, che è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il tempo di rientrare ieri sera con il charter privato da Bolzano e Palermo subito in campo da questa mattina presto per riprendere la preparazione in vista della gara casalinga di martedì prossimo ore 20.30 contro la Ternana.

Programma di recovery - come scritto dalla società - tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo - prosegue il comunicato - ha svolto un lavoro di attivazione muscolare, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Anche Nicola Valente ha lavorato in gruppo e invece, in attesa di essere sottoposti ad indagini strumentali, terapie di rito per Simon Graves Jensen e Marco Sala. Per quest’ultimo le sensazioni del mister tendono ad essere un po’ più negative.

Se ieri il pareggio può tuttavia essere considerato un buon punto, contro una formazione che quest’anno in casa ha fatto più che bene, i ragazzi di Corini martedì sera sono chiamati - davanti ad una cornice di pubblico che già si preannuncia essere importante - ad ottenere il bottino pieno. Consapevoli del fatto che gli ospiti stanno attraversando la peggior fase del loro campionato e che da poche ore hanno visto le dimissioni di Andreazzoli.

