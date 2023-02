Palermo e il mini ciclo di tre partite in otto giorni: contro il Südtirol sarà turn over?

Che si debba fare turn over, in vista dei due prossimi appuntamenti che vedranno il Palermo battersi prima con Südtirol e poi con la Ternana, è quasi certo. Resta però un dubbio: adesso o dopo la trasferta di Bolzano? Con la trasferta di Bolzano si apre infatti un mini ciclo ravvicinato di tre partite, tutte in otto giorni in cui la curiosità è vedere se Corini applicherà o meno un minimo turnover.

Difficile che ciò accada a Bolzano visto che la partita si gioca ad una settimana di distanza dal match con il Frosinone di Fabio Grosso e tutti avranno avuto il tempo di recuperare. Più probabile invece che il tecnico rosanero decida di cambiare qualcosa per la partita di martedì 28 febbraio contro la Ternana in programma al Barbera alle 20:30. O addirittura che scelga di farlo per la trasferta di Pisa programmata sabato 4 marzo alle 14 al "Romeo Anconetani". Allo stato attuale è verosimile che a Bolzano scenda in campo lo stesso Palermo visto positivamente contro i ciociari, forse con una sola eccezione. Quella di Nedelcearu. Per quanto il forte centrale rumeno, sottoposto ad esami strumentali, non ha presentato nulla di grave o di significativamente preoccupante, è uscito malconcio dalla gara con il Frosinone.

Viste le partite ravvicinate non è da escludere, anzi appare probabile, che Nedelcearu possa rifiatare per una giornata anche in considerazione del fatto che è stato il più utilizzato da inizio campionato, praticamente sempre titolare e dunque pedina inamovibile nello scacchiere difensivo di Corini.

Del resto la prestazione del giovane danese Graves è stata esemplare e rassicurante e con il rientro di Mateju dalla squalifica, la difesa potrebbe sistemarsi con il danese utilizzato da centrale al posto di Nedelcearu e Mateju di nuovo titolare con la maglia di terzino destro. Per il resto è difficile ipotizzare altri cambiamenti anche perché Segre, che rientra dalla squalifica, dovrà vedersela con un Verre che contro il Frosinone, al di là del gol, ha offerto sprazzi di gioco da altra categoria. Il ciclo terribile iniziato a gennaio con la partita contro il Bari e proseguito poi con Ascoli, Reggina, Genoa, Frosinone, toccherà il vertice sabato prossimo a Bolzano quando il Palermo incrocerà la squadra di Bisoli, autentica rivelazione di questo campionato di serie B. Poi a seguire Ternana, Pisa, Cittadella, Modena e Parma, ultimo scontro per la squadra di Corini che il primo Aprile avrà incrociato tutte le prime 10 della classe e prima della conclusione del campionato, fra le cosiddette big, dovrà vedersela solo con il Cagliari.

