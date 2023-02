Palermo, allarme infortunio rientrato: Matteo Brunori pronto per la gara contro il Frosinone

Il Palermo tira un sospiro di sollievo. Matteo Brunori è tornato ad allenarsi. La sua presenza nella sfida di sabato contro il Frosinone non è dunque a rischio. Il numero 9 ci sarà, probabilmente al fianco di Di Mariano in attacco. Corini potrà contare poi su tutti gli altri giocatori della rosa. Anche su Sala, che qualche giorno fa aveva accusato un fastidio muscolare ma sarà regolarmente in gruppo per il match contro i laziali.

Intanto la squadra di Corini ha continuato a lavorare oggi pomeriggio a Boccadifalco. “I rosanero - si legge nel comunicato del club, hanno effettuato un lavoro di attivazione e mobilità, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica per la fase offensiva e palle inattive a favore”. Per il match contro il Frosinone sono attesi circa 30.000 spettatori. Già ieri erano oltre 22.000 i biglietti acquistati. Un dato che sarà cresciuto nelle ultime ore e che crescerà ancora da qui a sabato. Ottimismo, dunque, per superare quota 26.164 spettatori, il record stagionale raggiunto nel match vinto contro la Reggina (2-1). Di sicuro sarà una partita speciale, contro l’ex rosanero Fabio Grosso, allenatore dei gialloblù.

