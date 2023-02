Palermo, l'orgoglio di Corini: «Possiamo giocarcela con tutti e su Verre era rigore»

Per Corini il Genoa è la squadra più forte del campionato. Quindi sì, c’è rammarico, ma anche tanta consapevolezza dei propri mezzi. Oggi ancor di più: ’’E’ stata una bella partita - ha detto il tecnico rosanero in conferenza stampa post March -, che si è svolta su più fasi. Loro hanno una gran qualità tecnica e questo è uno stadio fantastico, tornare è ogni volta una grande emozione. Noi oggi abbiamo avuto grande coraggio e personalità, questo è ciò che mi tengo stretto da questa sera. Poi dopo una prima fase di stallo si è aperta la partita e purtroppo abbiamo preso il gol su una situazione rocambolesca, dove forse c’era anche fallo all’inizio dell’azione. Poi se devo esser sincero per me c’era anche rigore su Verre per un fallo di mano che ho visto. Nel secondo tempo abbiamo fatto ancor meglio".

Una prestazione che forse serve al Palermo a capire che comunque, nonostante il livello alto della cadetteria, può giocarsela davvero con chiunque. ‘’In generale sì - ha proseguito Corini - c’è grande rammarico. Ma anche tanto orgoglio per aver fatto una grande prestazione contro probabilmente, credo, la squadra più forte del torneo. Il risultato alla fine non ci ha accompagnato, ma la prestazione si. Adesso testa avanti, abbiamo un grandissimo avversario da affrontare sabato prossimo, il Frosinone. E sono sicuro saremo spinti dal nostro spettacolare pubblico’’. Ancora presto per parlare di classifica e di come questa sconfitta può influire su di essa: ‘’Il livello? E’ un livello molto alto - conclude Corini -, e lo dimostra la classifica, dove il confine tra gioia e dolore è sottile. Di conseguenza bisogna essere sempre molto equilibrati, ma dentro le partite tutti gli avversari hanno valori importanti e li dimostrano. Nel nostro percorso di crescita l’anima e lo spirito di squadra sono stati fondamentali. Dobbiamo continuare così’’

