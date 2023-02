Panchine girevoli: l'ex rosanero Stellone al Benevento, Breda all'Ascoli, Possanzini al Brescia

È stato un lunedì molto movimentato per la Serie B in ottica panchine. Sono stati ben tre, infatti, gli allenatori subentrati dopo gli esoneri del week end.

Era nell’aria già da qualche settimana e si è concretizzata con la pesante sconfitta contro la Cittadella per 3-0 l’addio di Bucchi dalla panchina dell’Ascoli: al suo posto chiamato Roberto Breda.

Fatale la sconfitta interna contro il fanalino di coda Venezia per il Benevento di Fabio Cannavaro, sollevato dall’incarico assieme al direttore sportivo Pasquale Foggia: al posto del campione del mondo, l’ex Palermo Roberto Stellone. Per la società campana si tratta del terzo cambio in panchina, visto che lo stesso Cannavaro era subentrato a Fabio Caserta, un altro ex del Palermo (e del Catania).

Altro scossone in casa Brescia, dove il presidente Cellino ha deciso di dare ufficialmente il benservito a Clotet, che aveva già temporaneamente esonerato per sole due giornate sostituendolo con Aglietti. Questa volta soluzione interna direttamente dalla Primavera, con la promozione in prima squadra di Davide Possanzini, altro ex calciatore rosanero.

