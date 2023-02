Benevento e Ascoli perdono ed esonerano gli allenatori: a casa Cannavaro e Bucchi

Le partite di ieri in Serie B. Per la capolista vittoria e +11 sul Genoa che gioca oggi, come il Palermo, impegnato in casa con la Reggina. Il Frosinone passa anche a Como e ipoteca la Serie A. I ciociari vincono 2-0 con i gol di Mazzitelli e Caso. La gara è stata interrotta a metà del secondo tempo per 22 minuti per consentire i soccorsi ad un tifoso colto da malore sugli spalti. Un altro è caduto dagli spalti mentre cercava di aiutarlo. In testa continua a sorprendere il Südtirol che passa in casa del Pisa con il gol di Belardinelli e si porta momentaneamente a -2 dal secondo posto. Riparte il Bari che va avanti 4-1 con la Spal e poi rischia di essere rimontato dai ferraresi trascinati da Nainggolan (gol e assist). Alla fine i pugliesi la spuntano 4-3. Poker del Perugia sul Brescia: umbri fuori dalla zona play-out, «rondinelle» in crisi nera. Il Venezia passa 2-1 a Benevento che esonera Cannavaro e il ds Foggia, il 3-0 subito dall’Ascoli con il Cittadella costa invece la panchina a Bucchi. Pari senza gol fra Cosenza e Ternana.

