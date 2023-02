Pippo Inzaghi teme il Palermo: «Loro una squadra da serie A ma faremo una grande gara»

“Il Palermo ha fatto un gran mercato. Tutino e Verre sono giocatori di serie A. L’obiettivo della società è chiaro, lotteranno per andare in A. Quando fai un mercato così e hai un allenatore come Corini, non puoi non puntare in alto". Tiene altissimo il livello di concentrazione Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina, prima della sfida contro il Palermo in programma domani al Barbera.

Dopo aver elogiato la squadra siciliana, l'ex calciatore di Milan e Juventus ha poi parlato dello stato di forma dei suoi ragazzi: "Abbiamo qualche defezione ma non voglio pensare a chi mancherà. Non mi interessa nulla. Questa è una squadra che ha sempre sopperito ad ogni mancanza, ne abbiamo avute poche finora, siamo stati fortunati. Domani ci mancherà qualche titolare ma chi entrerà farà la sua parte. I nuovi, a parte Terranova, hanno bisogno di ambientarsi. Decideremo se schierare Cionek o Terranova perché il primo è rientrato solo ieri pomeriggio dopo un lungo viaggio e giornate particolari, mentre il secondo è arrivato da poco. Dovrò valutare chi schierare. Su Hernani faremo un tentativo, ma non sta benissimo. Ricci e Camporese non hanno recuperato. I nuovi salvo imprevisti tutti convocati” .

Inzaghi ha detto la sua anche sull'assenza dei tifosi: "Ci dispiace molto per i nostri tifosi che in trasferta sono sempre stati numerosi e si sono sempre comportati beni. Giochiamo in uno stadio di serie A e sarà un peccato non averli, ci privano di qualcosa per noi molto importante. Cercheremo di fare una grande partita anche per loro che non ci saranno" . L'allenatore è infine tornato sulla gara col Sudtirol: "Andremo a Palermo a fare una grande gara e se ci saranno superiori gli daremo la mano. Io sono sicuro che la squadra vuole fare una grande partita e venderà cara la pelle"

