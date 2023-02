Palermo, sintomi influenzali per Tutino: possibile il debutto di Verre

Ancora una seduta pomeridiana per avvicinarsi al caldo ed importante match di domenica pomeriggio contro la Reggina. Al Tenente Onorato di Boccadifalco Jacopo Segre ha lavorato normalmente in gruppo, mentre continua la febbre per Samuele Massolo, a cui si aggiunge anche il neo arrivato Gennaro Tutino che nelle ultime ore ha accusato sintomi influenzali.

La restante parte del gruppo rosanero ha effettuato un lavoro di attivazione con un torello, un'esercitazione tattica per la fase difensiva e palle inattive contro. La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B, che si aprirà questa sera con l'anticipo Modena-Cagliari, vedrà la sua conclusione nella giornata di domenica pomeriggio quando sono in programma due partite fra cui il derby del Sud fra cui il grande classico tra Palermo e Reggina previsto per le 16:15 allo stadio Barbera.

Un match che vede le due squadre separate da 8 punti e che rappresenta una gara delicata forse più per la Reggina che insegue il sogno promozione diretta che non per il Palermo che ha da poco agganciato la zona play-off ed il cui obiettivo stagionale sembrava essere solo una tranquilla salvezza.

È ovvio che l'appetito vien mangiando, per cui i rosanero vorranno proseguire nella loro striscia positiva e sfruttare anche il turno casalingo per risalire posizioni e consolidare la propria permanenza nella griglia degli spareggi promozione. Due squadre che tuttavia arrivano a questo impegno con gli organici non al completo per via di infortuni o squalifiche. Se Inzaghi deve fare i conti con un centrocampo da reinventare e con il probabile debutto di Terranova in difesa, Corini, a cui mancheranno Gomes e Bettella, dovrà fare altrettanto. Il tecnico rosanero tuttavia potrà contare sull’apporto dei nuovi arrivati sebbene Masciangelo non gioca da dicembre e avrà bisogno di un periodo di graduale inserimento. C’è curiosità per il debutto di Verre se Segre non dovesse farcela.

© Riproduzione riservata