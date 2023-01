Il Palermo in ritiro: adesso è negativo uno dei due giocatori stoppati dal Covid

Prosegue la preparazione del Palermo, in ritiro al Centro Sportivo Giulio Onesti di Roma in questa sosta del campionato di Serie B. I rosanero di mister Corini hanno svolto una doppia seduta d’allenamento: in mattinata sono stati effettuati test atletici e circuiti, mentre nel pomeriggio esercitazioni tattiche sulla fase offensiva e una partita a tema.

Intanto, la società fa sapere che «i due tesserati risultati positivi al Covid-19 lo scorso 3 gennaio oggi hanno effettuato un nuovo tampone: uno dei due calciatori è risultato negativo ed è tornato a disposizione dell’allenatore in seguito alle visite mediche previste dai protocolli sanitari».

