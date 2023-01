Palermo, la rosa si assottiglia: Corini chiama in ritiro Borgognone e Bongiovanni

Il Palermo continua a lavorare presso il centro sportivo del Coni di Roma, cosa che farà fino a sabato mattina. Ma il lavoro sul campo, necessariamente, deve fare i conti anche con il mercato di riparazione e con tutte le operazioni possibili che possono coinvolgere giocatori rosanero. E il Palermo è molto attivo.

Corini deve lavorare anche in vista della gara contro il Perugia in programma sabato 14 gennaio in trasferta e deve farlo con un organico che gli possa consentire la disputa di qualche partitella. Anche le convocazioni iniziali avevano subito l’influenza delle possibili cessioni visto che il tecnico aveva convocato 27 giocatori senza però inserire Accardi, Doda, Peretti e Devetak che infatti in queste ore hanno trovato sistemazione in altri club.

Per questa stessa ragione Corini aveva convocato tre ragazzi del settore giovanile: Emanuele Garofalo, Samuele Lo Coco e Simone Salamone.

Altri due giovani in ritiro

La giornata vivace di ieri, con le cessioni di Floriano e Crivello, il primo a titolo definitivo in Lombardia e il difensore palermitano in prestito al Padova, ha suggerito al tecnico rosanero di aggregare in ritiro altri due ragazzi provenienti dalla Primavera rosanero: i due centrocampisti Luca Borgognone e Mattia Bongiovanni. Se l’organico si assottiglia perché qualche elemento viene ceduto, è ragionevole che il tecnico abbia bisogno di altri giocatori per compensare numericamente il gruppo. Senza contare che anche Pierozzi, presente al centro sportivo Giulio Onesti di Roma, potrebbe lasciare la squadra a breve. Anche perché, oltre all’uruguaiano Orihuela ieri al suo primo allenamento in rosanero, eventuali nuovi ingressi (Azzi dal Modena?) tecnicamente non farebbero in tempo ad allenarsi col gruppo vista la fine del lavori prevista per sabato mattina.

