Perugia e un bizzarro 2022: i futuri avversari del Palermo sono in netta ripresa

Anche il prossimo avversario dei rosanero, il Perugia, ha attraversato un anno particolare. Un’annata con un andamento a due facce. Il Perugia guidato oggi dal veterano Castori, a metà ottobre - all’indomani del terzo ko con Silvio Baldini alla guida - aveva collezionato 4 punti in nove partite. D’altronde Castori, che aveva iniziato il campionato in panchina dei grifoni, in conferenza stampa alla vigilia di quel Palermo Perugia che apriva le danze del campionato, l’aveva detto: ‘’Il nostro obiettivo è la salvezza’’. E non sbagliava.

Dunque, dopo un inizio disastroso, da poche settimane gli umbri hanno messo in atto una lenta ma graduale e costante risalita prima di tutto nella condizione fisica e di conseguenza anche nei risultati, essendo capaci di inanellare in due mesi e mezzo 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, soltanto 1 nelle ultime 6 partite, con 11 reti all’attivo e solo 10 al passivo.

E la ciliegina sulla torta di un 2022 bizzarro, è arrivata grazie alla vittoria a Benevento, che ha consentito ai ragazzi di Castori di abbandonare l’ultimo posto. E c’è chi, come il tecnico Walter Novellino, sostiene che non solo il Perugia sia in costante risalita, ma che possa addirittura essere favorita per i playoff finali. Ad ogni modo, continuando a viaggiare alla media del Castori-bis, 1,5 punti a partita la salvezza sarebbe raggiunta in carrozza: la proiezione seguendo i numeri sarebbe di circa 48-50 punti finali. Un unico dato che rimane negativo, nonostante la notevole crescita, resta quello dell’attacco. Il Perugia oggi è il secondo attacco peggiore del campionato cadetto, soltanto 16 reti in attivo dopo 19 giornate. Solo il Cittadella ha fatto peggio, siglandone solo 13.

Ma il rendimento negli ultimi due mesi della squadra biancorossa ispira tanta fiducia e la compagine biancorossa non intende fermarsi.

