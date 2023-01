Gli auguri di buon anno del Palermo sui social network: «Ni virimu o stadio»

Il 2023 è appena iniziato. Tra due giorni il Palermo volerà a Roma per svolgere un mini ritiro fino al 7 gennaio e prepararsi nel migliore dei modi al ritorno in campionato, previsto per giorno 14 (Perugia). Nel frattempo, però, c’è ancora aria di festa. Sui canali social del club rosanero è stato infatti pubblicato un video che ritrae gli auguri di alcuni calciatori. Il primo è Brunori, seguito da Stulac, Di Mariano e Saric, ognuno nella propria lingua.

Per il numero 10, simpatico siparietto in palermitano: «Picciotti, auguri a tutti. Ni virimu o stadio», ha detto scherzosamente l’attaccante ex Lecce. Poi anche Nedelcearu con i suoi auguri in rumeno e Doda, in albanese, Matej in ceco e Devetak in serbo (proprio quest’ultimo, vicino alla Viterbese in Serie C). Un messaggio di solidarietà, di augurio e di inclusività. E il messaggio del Palermo è un mix di italiano, inglese e siciliano: “Happy new anno rosanero pí tutti”. Clima disteso, atmosfera di festa. Ma tra due giorni Corini e i suoi ragazzi inizieranno ufficialmente in loro nuovo anno che, si augurano i tifosi, possa essere pieno di soddisfazioni.

