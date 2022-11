Palermo, Corini convoca 24 rosanero per il Venezia: c'è voglia di riscatto

Si avvicina sempre di più il match valido per la 14a giornata di Serie B 2022/2023 tra Palermo e Venezia. I rosanero, dopo le soste, quest’anno spesso hanno fatto male, ma domani vorranno riscattare l’ultima sconfitta rimediata in terra calabrese contro il Cosenza per 3 a 2. Mentre i lagunari, che non vincono dal primo ottobre, avranno voglia di risollevarsi da un momento che appare più che buio.

Di seguito l’elenco dei convocati diramato attraverso una nota ufficiale dal club di viale del Fante.

1 Grotta, 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 5 Gomes, 6 Crivello, 7 Floriano, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 12 Massolo, 14 Broh, 16 Stulac, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 27 Soleri, 30 Valente, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 54 Peretti, 79 Lancini.

© Riproduzione riservata