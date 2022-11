Pari interno per il Palermo calcio femminile: 1 a 1 contro la Roma

Le mura amiche, per il Palermo calcio femminile, garantiscono quasi sempre risultati utili. Nel match di oggi pomeriggio arriva un altro pari interno (1-1) contro la Roma Calcio Femminile. Un pareggio che conferma la quinta posizione attuale, dopo undici giornate giocate, per la formazione rosanero allenata da Antonella Licciardi.

Al 16′ la rete del vantaggio delle giallorosse con Fabi in ripartenza, prima della chiusura del primo tempo al 38′ minuto il pareggio delle siciliane con Diana Coco. 7 vittorie, due pareggi e due sconfitte per la squadra rosanero che adesso vede la vetta a 10 punti. In testa resta la Res Roma VIII con 33 punti (punteggio pieno) e undici vittorie consecutive nel girone C. La Roma in passato ha partecipato al campionato di Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio femminile, per cinque stagioni consecutive dalla 2013-2014 alla 2017-2018.

A cinque punti dai giallorossi c’è il Trastevere e a 6 il Chieti femminile. Passo falso per il Lecce Women, che pareggia in casa 2-2 contro il Grifone Gialloverde, attualmente in zone basse della classifica. La Salernitana perde in casa 0-4 contro il Matera e resta a 3 punti in penultima posizione. Appuntamento - per le ragazze della Licciardi - domenica 27 novembre alle ore 14.30 al ‘’Pertini’’ contro la Vis Mediterranea Soccer, formazione di Avellino attualmente 6a con 19 punti.

