Palermo, calcio femminile: al via le attività delle squadre under 17, 15 e 12

Nel mese di luglio, il giorno dell’ufficializzazione del passaggio di proprietà al City Football Group, il direttore generale Ferran Soriano, ceo di Cfg era stato chiaro: obiettivo della società era anche quello di avere un settore femminile. E il ritiro a Manchester, nel centro sportivo del gruppo che fa capo allo sceicco Mansour, l’Ethiad Campus, aveva consentito di vedere all’opera tante squadre femminili, tante atlete con la casacca del Manchester City.

E anche a Palermo adesso nuovo impulso al settore giovanile femminile che ha iniziato le sue attività. Con l’augurio del presidente Mirri e della famiglia City, sono state presentate le attività del settore alla presenza del responsabile organizzativo del settore giovanile, Fabrizio Giambona e del responsabile del settore giovanile femminile, Rosario Argento.

Tre squadre hanno iniziato ieri gli allenamenti per partecipare ai rispettivi campionati femminili: under 17, under 15 e under 12. Si è tenuto allo stadio Renzo Barbera l’incontro inaugurale con tutte le atlete delle tre squadre, oltre 70, ma anche alla presenza dei diversi elementi dello staff e le famiglie delle giovani calciatrici rosanero.

