Il Palermo e il Qatar, ecco il calendario durante i mondiali di calcio

Il calcio mondiale sta per andare in letargo, almeno per più di un mese, sebbene non in maniera uniforme in tutto il mondo. Ovviamente del calcio di massima serie, dei campionati di primo livello.

Tuttavia, restando a cose più vicine, anche il campionato di Serie B il prossimo weekend conoscerà un turno di stop per consentire la disputa di alcune amichevoli delle Nazionali (il Palermo perderà Nedelcearu e Mateju impegnati con Romania e Rep.Ceca). Il campionato cadetto riprenderà sabato 26 novembre con la disputa di due partite mentre le restanti 8 gare saranno disputate domenica 27 novembre. Giorno in cui il Palermo alle ore 18,00 riceverà al Barbera il Venezia, in una gara che è il primo di tre spareggi consecutivi che interesseranno la squadra di Corini, tornata nelle zone medio basse della classifica dopo la sconfitta di Cosenza

La serie A invece si fermerà per un lunghissimo periodo e tornerà in campo soltanto mercoledì 4 gennaio: un turno infrasettimanale dove saranno impegnate tutte le squadre. Poi il weekend successivo squadre saranno impegnate sia venerdì che sabato e domenica. Dunque la serie A riprenderà dopo le festività natalizie e tutto questo per consentire la disputa dei campionati del mondo di calcio che inizieranno domenica 20 novembre in Qatar.

Il mondiale del 2022 si giocherà fino a domenica 18 dicembre data in cui è prevista la finalissima. Quello del Qatar sarà l'ultimo mondiale a 32 squadre infatti dall’edizione del 2026 la competizione coinvolgerà 48 squadre. Fra quattro anni i mondiali di calcio saranno giocati in tre diverse nazioni, Stati Uniti, Messico e Canada e coinvolgeranno complessivamente 16 città.

