Palermo, Salvatore Elia ha iniziato la riabilitazione: «Lavoro per tornare più forte di prima»

La voglia di non mollare e di tornare più forte di prima. Salvatore Elia, esterno d'attacco del Palermo, è già a lavoro per ritornare in campo dopo il bruttissimo infortunio che lo ha colpito nel match contro il Cittadella. La tensione, poi il responso medico che non ha lasciato spazio a dubbi o interpretazioni: lesione del legamento crociato e stagione finita. Lacrime di dolore, ma la forza di rialzarsi.

Con un post pubblicato sul profilo instagram, Elia ha dato un aggiornamento delle sue condizioni. L'ex Benevento, come si vede dai video e dalle foto postate, è a lavoro a Villa Stuart seguito dal Professor Mariani, lo stesso che lo ha operato. Il giocatore sta facendo esercizi di riabilitazione e anche se "La strada è ancora lunga", si legge nella didascalia del post, l'obiettivo è quello di tornare in campo il prima possibile. "Lavoro al massimo ogni giorno per cercare di rientrare più forte di prima".

Sotto, il commento di Andrea Accardi: "Forza animale". L'affetto dei palermitani non è mai mancato, così come quello dei suoi compagni. Prima che il suo ginocchio facesse "crack", Elia ha giocato per ben 10 volte in stagione per un totale di 810', segnando 3 gol e fornendo 1 assist.

