Il Cosenza nel caos tra cambi di allenatore e protesta dei tifosi contro la società

Il Palermo andrà a giocare a Cosenza sabato alle 14. In un clima che, a meno di clamorosi ribaloni, avrà del surreale. Scatta infatti la polemica, tra i tifosi cosentini, per gli ultimi risultati deludenti della squadra, dopo un inizio di campionato promettente. Sui social, l'intento dei supporters rossblù è abbastanza chiaro: disertare lo stadio. Sotto il post pubblicato dalla società in merito all'acquisto dei biglietti, si legge infatti: "Allo stadio non ci andiamo, disertiamo".

Pochi, pochissimi, sono invece coloro che danno ancora fiducia ai propri beniamini: "Andiamo allo stadio, se abbiamo a cuore questa città". Questi ultimi, sporadici, in un "bagno" di protesta senza fine. La squadra di Corini, non troverà dunque quell'ambiente caldo che da sempre ha contraddistinto il San Vito Marulla. A Cosenza potrebbero essere meno di 3.000 i tifosi di casa. La squadra calabrese non trova la vittoria dalla 7^ giornata, quando si impose in casa per 3-1 contro il Como. Nelle successive 5 giornate, sono arrivate però ben 5 sconfitte contro Reggina (trasferta), Genoa (casa), Spal (trasferta), Frosinone (casa) e Pisa (trasferta). 15 gol subiti negli ultimi 5 incontri e solo 3 i gol fatti. Numeri impietosi dopo un inizio strepitoso da parte del club rossoblù, che aveva conquistato ben 7 punti nelle prime 4 giornate e aveva vinto le prime due di campionato contro Benevento e Modena. L'esonero di Dionigi, è arrivato dopo il k.o. interno contro il Frosinone (1-2) e al suo posto è arrivato William Viali, il cui esordio è stato però amaro contro il Pisa. Contro i siciliani, il Cosenza cerca punti preziosi per uscire dalla terzultima posizione e abbandonare la zona della retrocession diretta.

