Serie B: grande equilibrio dopo 12 giornate, nessuna vittoria esterna nell'ultimo turno

Con la gara fra Reggina e Genoa (2-1) disputata ieri sera al Granillo, si è conclusa la dodicesima giornata del campionato di Serie B, una giornata particolare che prevedeva diversi scontri diretti in coda e un big match come appunto quello di ieri sera a Reggio Calabria. Una giornata particolare anche perché ha fatto registrare un dato anomalo, raro, un dato che mai si è verificato in questo campionato: non si è registrata nessuna vittoria esterna.

Insomma, il fattore casalingo ha pesato parecchio in questa giornata che ha fatto registrare soltanto quattro pareggi e sei vittorie per le squadre che giocavano fra le mura amiche. Una giornata che ha suggellato ancora una volta il grande equilibrio che regna in questo campionato dove, tranne forse il Frosinone, nessuna big ha ancora preso il largo, tutt'altro. Stenta il Genoa, stenta il Bari, il Parma e soprattutto il Cagliari. Così due squadre che all'inizio non sembravano accreditate per la promozione diretta si trovano adesso al comando della classifica, Frosinone e Reggina, distanziate da 5 punti.

In coda invece sconfitte per Perugia, Venezia e Cosenza, il Benevento continua a non vincere nonostante il cambio in panchina, il Como continua alternativamente a vincere una gara e perdere quella successiva. Si è allontanato dalla zona playout il Pisa, rigenerato dalla cura D’Angelo e si è allontanato adesso anche il Palermo che con due vittorie consecutive e 8 punti in quattro partite sì posizione a metà classifica, equidistante quattro punti sia dalla zona playout che dalla zona play-off. Poi, sei proprio si vuol fare i sognatori, c’è il Bari, quinto in classifica a sole 5 lunghezze. Ma l'obiettivo della stagione è il mantenimento della categoria e in tal senso la prossima trasferta a Cosenza va letta proprio come autentico scontro salvezza.

