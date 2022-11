Palermo, Eugenio Corini ritrova Marco Sala: il terzino rientra in gruppo

In attesa del posticipo che chiuderà la 12ª giornata del campionato di serie B 2022-2023 in programma questa sera alle 20:30 al "Granillo’" di Reggio Calabria tra Reggina e Genoa, sfida fondamentale per i vertici alti della classifica, i rosanero di Corini sono tornati oggi ad allenarsi, in vista del delicato e importantissimo match pre sosta di sabato prossimo contro il Cosenza, reduce da una profonda crisi (cinque le sconfitte consecutive) e dal cambio allenatore della scorsa settimana.

Seduta pomeridiana per il club di Viale del Fante per il rientro in campo. La società - attraverso i propri mezzi di comunicazione - ha diramato inoltre che ‘’oggi pomeriggio a Boccadifalco Marco Sala è rientrato in gruppo. Il numero 3 rosanero ha svolto l'intero allenamento insieme al resto della squadra’’.

