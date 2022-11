Cosenza-Palermo, Devetak e Pierozzi a rischio mentre Sala recupera

Si avvicina la sfida tra Cosenza e Palermo, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. L’ultima, prima della sosta. Corini avrà a disposizione quasi tutti i suoi effettivi ma potrebbe rinunciare ad alcune pedine.

“Oggi pomeriggio - si legge nel comunicato del Palermo - a Boccadifalco Mladen Devetak ed Edoardo Pierozzi hanno svolto un lavoro differenziato programmato”. I due sono a rischio per il match di sabato ma saranno comunque monitorarti giorno per giorno. Di Mariano e Nedelcearu hanno invece lasciato l’allenamento prima dei loro compagni ma solo a scopo precauzionale. La loro presenza in Calabria non dovrebbe essere in discussione. Corini perde anche Alessio Buttaro per una gastroenterite con stato febbrile. La buona notizia è però il recupero di Sala, che è rientrato in gruppo come comunicato in giornata 7 novembre dalla società.

© Riproduzione riservata