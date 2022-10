Palermo-Cittadella, 0-0: partita finita, il punto non serve, squadra fischiata e contestata

95' Finisce il match: termina tra i fischi assordanti del Barbera.

94' Brunori mette in mezzo la palla, ma non la colpisce nessuno.

93' Spinge ancora la squadra ospite: calcio d'angolo.

92' Il Cittadella respira e guadagna un buon calcio di punizione. Sempre 0-0 il punteggio.

91' Calcio di punizione per il Palermo!

90' 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

88' Calcio d'angolo per il Palermo! Spinge il pubblico di casa. Sul punto di battuta Floriano.

87' Occasione per il Cittadella! A tu per tu con Pigliacelli Varela calcia fuori.

86' Rinaudo espulso per proteste! Il Barbera è una bolgia!

85' Clamorosa occasione per il Palermo! Valente mette in mezzo per Brunori che non trova il tempo di calciare. Pallone all'indietro per Saric che liscia clamorosamente e viene anticipato dall'avversario.

84' Opera 2 cambi Corini: Escono Gomes e Di Mariano, entrano Saric e Floriano.

83' Ancora pericoloso il Palermo! Cross di Di Mariano dalla destra e colpo di testa di Brunori. La sfera termina alta.

82' Esce Kastrati all'avventura, Vido non riesce a trovare il tempo, nè lo spazio per calciare.

80' Cambio nel Cittadella: fuori Embalo e dentro Beretta.

79' Valente a terra, l'arbitro fa proseguire e dice che non c'è nulla. Si lamenta il pubblico.

78' Calcio di punizione per il Palermo, fallo di mano di Varela. Sul punto di battuta Broh.

77' Espulso Marotta, l'allenatore dei portieri, per proteste. Clima incandescente al Barbera.

76' Stringe il tempo, il Palermo spinge alla ricerca del vantaggio.

74' Traversa clamorosa su calcio di punizione! C'è stata una piccola deviazione, sarà calcio d'angolo. Intanto ecco il cambio: esce Segre ed entra Vido.

72' Riparte il Palermo velocemente con Segre: pallone in mezzo per Brunori che sterza e subisce fallo. Calcio di punizione in favore dei rosanero dai 23 metri.

70' Nedelcearu recupera un buon pallone e poi lo regala agli avversari. Palermo impaurito e pressato dall'obbligo del risultato. Pronto a fare il suo ingresso in campo Vido.

69' Si accende una rissa tra Pigliacelli e Tounkara: l'attaccante ha provato a disturbare il portiere mentre stava rinviando. L'arbitro lo ammonisce.

67' Guadagna un buon calcio di punizione Brunori. Il Palermo resta in zona d'attacco.

66' Occasione per il Palermo! Brunori crossa in mezzo dall'area piccola, Di Mariano colpisce di testa e Valente non riesce a spingere in rete da due passi.

64' In difficoltà il Palermo. La squadra di Corini non riesce ad imbastire una trama offensiva interessante. Il Cittadella sembra essere più in partita adesso.

62' Clamorosa occasione per il Palermo! Cross di Di Mariano per Valente che calcia e trova la fantastica opposizione di Kastrati.

60' Cambio nel Palermo: esce Elia ed entra Valente.

57' Calcio d'angolo per il Cittadella: fischia il pubblico di casa.

56' Occasione per il Cittadella! Embalo semina il panico nella difesa avversaria e avanza indisturbato. Il pallone termina a Tounkara, da questi a Varela che calcia forte ma alto per fortuna dei padroni di casa.

53' Fallo laterale in zona d'attacco per il Palermo. Spinge forte ora il pubblico di casa.

52' Ci prova due volte il Palermo! Prima il destro di Di Mariano viene ribattuto, poi Elia con uno strano tiro-cross manda il pallone larghissimo.

50' Parte più aggressivo il Cittadella in questa seconda frazione di gioco. Intanto calcio di punizione per i rosanero dalla propria metacampo.

49' Occasione per il Cittadella! Il destro di Carriero termina a lato di poco alla destra di Pigliacelli.

46' Il secondo tempo è iniziato con un cambio per Corini: esce Marconi ed entra Devetak (esordio stagionale per lui). Non cambia nulla dal punto di vista tattico ma Mateju si sposta al centro della difesa e il neoentrato sarà terzino sinistro.

Termina il primo tempo

47' Fallo di Elia, il terzo dopo l'ammonizione. I giocatori del Cittadella chiedono l'espulsione per doppio giallo. Il direttore di gara richiama per l'ultima volta l'esterno di Corini.

45' L'arbitro assegna due minuti di recupero.

45' Calcia Gomes col sinistro! Pallone alto. Azione manovrata dei padroni di casa con Brunori che era stato letteralmente ingabbiato dagli avversari ed era stato costretto a servire il giocatore francese.

44' Il Palermo aveva l'opportunità di ripartire ma Mateju ha sbagliato il tocco per Di Mariano. Il terzino è stato beccato dal pubblico.

42' Destro potente di Brunori! Para Kastrati distendendosi alla sua sinistra. Il Palermo riesce a concludere di più in porta nell'ultimo quarto d'ora.

40' Fallo su Gomes: calcio di punizione per il Palermo dal cerchio di centrocampo.

38' Destro di Brunori un po' telefonato: il numero 9 si era liberato bene dell'avversario e ha calciato dai 20 metri con una postura precaria. Para facile Kastrati.

36' Cross di Segre e rovesciata di Brunori! Il pallone termina alto sopra la traversa. Spinge ancora il Palermo soprattutto sulla catena di destra. Ancora 0-0 il punteggio.

34' Occasione per il Palermo! Segre si inserisce benissimo e serve Brunori: l'attaccante spara forte ma sulla schiena di Visentin che intercetta.

32' Bella azione del Palermo! Il gioco si è sviluppato sulla sinistra con Elia che è entrato dentro l'area di rigore e ha optato per un filtrante all'indirizzo di Brunori. A quel punto, però, esce bene Kastrati che anticipa tutti. Applausi comunque dagli spalti del Barbera.

30' Il Palermo non riesce a creare occasioni da gol anche se è tonico e ben disposto in campo. Ancora 0-0 il punteggio.

28' Esce bene il Palermo con Di Mariano; il pallone viene servito ad Elia che cross in mezzo ma la palla è preda facile di Kastrati che fa qualche metro in avanti e blocca la sfera.

26' Calcio d'angolo per il Palermo: se lo è guadagnato Broh. Applaude il pubblico

24' Rumoreggia il pubblico che vorrebbe più velocità d'esecuzione da parte di Mateju, troppo lento a mettere palloni dentro.

21' Prova il destro Antonucci! Presa facile di Pigliacelli. Il tiro era troppo centrale.

20' Il Palermo è aggressivo e recupera tanti palloni nella metacampo avversaria, soprattutto con Gomes, davvero ovunque in mezzo in mediana.

18' Cross di Cassandro e facile presa di Pigliacelli che fa suo il pallone.

16' Palermo che lascia adesso l'iniziativa alla squadra di Gorini e prova a ripartire.

14' Manovra con i suoi due centrali il CIttadella, che fin qui fa fatica però a trovare varchi in avanti.

13' Ancora fallo di Elia: ancora punizione per gli ospiti. Fase di stallo del match dopo un buon inizio da parte dei siciliani.

11' Ammonito Salvatore Elia per un fallo in mezzo al campo: calcio di punizione per il Cittadella.

10' Spazza lontano Mateju a cercare Brunori: bravo Perticone ad appoggiare sul portiere.

9' Destro di Brunori deviato: l'arbitro aveva comunque segnalato il fuorigioco. Ancora 0-0 tra Palermo e Cittadella.

8' Ottimo Palermo in questi primi minuti di gioco. La squadra di Corini recupera tanti palloni a centrocampo e sta mettendo alle corde gli ospiti.

7' Spinge sulla catena di sinistra il Cittadella con Cassandro: bravo Nedelcearu a spazzare via il pallone.

5' Calcio di punizione per il Palermo: Elia accende il motorino e aggira Cassandro che stende giù l'ex Benevento. L'arbitro ammonisce il terzino.

4' Cade dentro l'area di rigore Marconi: il difensore centrale ex Monza ha commesso fallo in attacco.

3' Brutto fallo ai danni di Brunori! Calcio di punizione per il Palermo da circa 35 metri. Corini voleva il giallo e protesta con il quarto uomo.

2' Prima manovra anche per il Cittadella, che perde però subito il pallone. Sarà rimessa laterale per i padroni di casa.

1' Il Palermo attacca da destra a sinistra in questo primo tempo. Il primo possesso è rosanero.

Partita iniziata allo stadio Renzo Barbera di Palermo. La gara tra Palermo-Cittadella, valevole per la 10a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 16.15.

Queste le formazioni ufficiali:

PALERMO: 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 37 Mateju; 8 Segre, 5 Gomes, 14 Broh; 77 Elia, 9 Brunori, 10 Di Mariano

A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 7 Floriano, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 34 Devetak, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

CITTADELLA: 36 Kastrati, 2 Perticone, 6 Visentin, 7 Embalo, 9 Tounkara, 10 Antonucci, 16 Vita, 20 Carriero, 26 Pavan, 30 Lores Varela, 84 Cassandro.

A disposizione: 77 Maniero, 5 Del Fabro, 8 Mazzocco, 11 Beretta, 15 Frare, 17 Donnarumma, 18 Mattioli, 19 Ciriello, 29 Mastrantonio, 99 Magrassi.

Allenatore: Gorini.

