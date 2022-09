I giorni bui di Boscaglia a Foggia: prima l'addio alla panchina, poi il petardo vicino a casa

Un grosso petardo è stato lanciato da ignoti in un cortile privato a poca distanza dall’abitazione di Roberto Boscaglia, ex allenatore del Foggia (Serie C). Il tecnico gelese, ex fra l’altro di Palermo e Trapani, solo poche ore prima aveva firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla squadra.

La deflagrazione ha danneggiato una finestra: fortunatamente non ci sono stati feriti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere nella zona. La rescissione del contratto con Boscaglia è maturata soprattutto dopo la pesante sconfitta in casa del Foggia contro il Pescara (0-4) che ha provocato una forte contestazione della tifoseria rossonera.

