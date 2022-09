A Palermo arriva la Buffon Academy: open day gratuito per i giovani portieri

Opportunità di mettersi in mostra e migliorare la propria tecnica per i giovani portieri siciliani. A Palermo arriva la Buffon Academy, l’accademia per giovani estremi difensori creata dal numero uno del Parma.

Dal prossimo 3 ottobre 2022 presso il centro sportivo dalla Usd Panormus, in viale Michelangelo 1180, si svolgeranno particolari allenamenti in cui i numeri 1 siciliani saranno seguiti da esperti del settore. Un progetto, quello dell'Accademy, che ancora non era sbarcato nel Sud Italia e che ha l'obiettivo di formare in modo completo i suoi portieri per essere grandi atleti sia dentro che fuori dal campo.

Gli estremi difensori si alleneranno sempre sotto la supervisione e l'insegnamento dei B1 Coaches che insegneranno loro tutte le particolarità previste dal cosiddetto Buffon Method. Formazione ad alte prestazioni, disciplina, impegno ed eccellenza: questi sono alcuni degli elementi fondamentali che definiscono la Buffon Academy. Il tutto con il supporto di personale tecnico altamente qualificato, che avrà lo scopo specifico di migliorare le prestazioni di ogni singolo giocatore o giocatrice, sia dal punto di vista tecnico, sia in termini di comportamento sul campo e capacità di relazionarsi con gli altri.

Le iscrizioni per l'accademia sono aperte per tutti coloro che vogliono far parte di Buffon Academy che, come detto, inizierà il 3 ottobre. Prima, però, la possibilità di partecipare all'open day, totalmente gratuito, che si svolgerà il prossimo 26 settembre a partire dalle ore 17, al centro sportivo della Panormus. sarà l'occasione per entrare in contatto con l'Accademia e prendere tutte le informazioni possibili sulle metodologie di allenamento.

