Silipo e Dall'Oglio, la giornata di gloria per i due ex rosanero

Silipo e Dall'Oglio, due giocatori che lo scorso anno a Palermo hanno avuto alterne fortune. Il primo non ha visto il campo con frequenza mentre l'ex centrocampista del Catania è stato uno dei protagonisti del campionato vincente dei rosanero. Eppure, in accordo con la società, hanno di deciso di rimettersi in gioco scendendo di categoria, lasciando il Palermo e continuando in Serie C.

Silipo, di proprietà del Palermo, è andato alla Juve Stabia in prestito, mentre Dall'Oglio è stato ceduto definitivamente all'Avellino. E domenica per i due ex rosanero è stata una giornata di gloria.

L'attaccante ha segnato la rete del raddoppio della sua Juve Stabia che ha piegato per 2 a 0 il Monopoli. Gran gol per l'esterno offensivo che si presenta bene ai suoi tifosi e regala alla sua squadra il terzo successo su quattro partite disputate.

Dall'Oglio invece ha realizzato il gol di apertura della gara contro il Messina, un gol poi temporaneamente pareggiato dopo pochi minuti dagli ospiti: grazie alla marcatura di Russo è arrivata la marcatura che ha consentito alla squadra campana di battere quella siciliana. Un successo importante per i padroni di casa che dà un po' di ossigeno ad una classifica decisamente deficitaria e che vede l'Avellino al suo primo successo stagionale.

Ovviamente per il Palermo sono più importanti i successi di Silipo: più il ragazzo cresce e matura più potrà essere utile in seguito al club di viale del Fante.

