Palermo, i sogni di Pierozzi: "Un gol al Barbera pieno di tifosi e la convocazione nell'Under 21"

"Le voci sulla mia cessione sono state infondate, la società ha sempre avuto fiducia in me. Il club non ha dovuto neanche confermarmi nulla, sono bastate le parole che ci siamo scambiati all'inizio". Scaccia subito i fantasmi Edoardo Pierozzi, che si è presentato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Il difensore, dopo aver allontanato alcune voci di mercato, ha ammesso il ruolo in cui preferisce giocare: "Nasco come terzino puro, nel ruolo del mister posso ricoprire il ruolo a destra. So spingere e leggere bene le linee difensive, credo siano questi i miei pregi". Idee chiarissime sui suoi obiettivi personali: "Il mio sogno è poter far gol ed esultare nel Barbera pieno, il pubblico è stato una spinta incredibile. Ad Alessandria lo stadio era più piccolo, qui è una gratificazione incredibile giocare in uno stadio così. Obiettivi personali? Arrivare in nazionale Under 21. Quando sei in una piazza così importante non è un'utopia pensare di poter arrivare in azzurro".

Sul modello da seguire e sulla folta concorrenza in squadra ha infine concluso: "Mi ispiro a Barzagli: è di Firenze ed ha fatto i primi anni di esperienza qui, come me. La concorrenza in squadra? È alla base dello sport. Ma io posso ritagliarmi il mio spazio e so che posso dare il mio contributo"

