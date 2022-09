Palermo-Genoa, prevendita lenta: staccati 4.600 biglietti per la sfida al Renzo Barbera

La speranza - tra i tifosi rosanero - è che il dato possa aumentare: perché un match del genere richiede un grande pubblico. Palermo – Genoa, ore 20:30 venerdì allo stadio Barbera: una gara di cartello, il big match della quinta giornata che evoca ricordi piacevoli, scontri agguerriti al Marassi o al Barbera nel periodo migliore della squadra di Zamparini.

E oggi questa gara fra i due club più blasonati del torneo sembra esercitare ancora una certa attrattiva, anche se è vero che la prevendita per assistere alla gara non prosegue del tutto speditamente: al momento infatti sembra siano stati venduti più di 4.600 biglietti. Mancano ancora poco più di 48 ore, quindi la tendenza può essere quella di superare ancora una volta i 20.000 spettatori, già registrati con Perugia ed Ascoli. Ma non è semplice.

Anche da Genova - nel frattempo - l’entusiasmo è alle stelle: sono dati in arrivo tantissimi tifosi, per un club che detiene il record di abbonamenti stagionali. Da informazioni raccolte i tifosi liguri che si metteranno in viaggio per arrivare a Palermo sono al momento oltre 330 e dovranno affrontare una trasferta lunga per una gara in notturna.

Due grandi squadre, con una storia che raccoglie pagine sportive. Il pubblico non potrà essere da meno.

