Palermo a Reggio, Mateju e Saric pronti all'esordio. Più di 800 tifosi in trasferta

Palermo contro Reggina, dopo tanti anni, torna ad essere un match di spicco. Una gara molto sentita dalle due tifoserie che solo qualche anno fa erano unite da un reciproco rispetto. Poi qualcosa si ruppe (nella stagione 2001-2002) e da allora la trasferta è delicata, sebbene per la gara di oggi alle 14 al Granillo non siano state messe in pratica restrizioni particolari.

Tanti fan rosanero oggi oltre lo stretto, tifosi che probabilmente vedranno all’opera il Palermo ridisegnato da Corini sulla base delle sue idee tattiche. Un 4-3-3 che ha decisamente orientato il mercato della dirigenza rosanero.

Palermo che dovrebbe schierarsi con Pigliacelli, Buttaro a destra e uno fra Sala e Mateju come terzino sinistro. Bettella e Nedelearu centrali di difesa. Centrocampo con Stulac in cabina di regia supportato da Segre a destra e Saric a sinistra. Tridente con Di Mariano a sinistra, Elia a destra e Brunori terminale offensivo.

Di fronte la Reggina di Pippo Inzaghi, chiamato dal presidente Saladini a guidare la squadra costruita anche grazie al lavoro del ds palermitano Taibi. Una Reggina che dovrebbe schierarsi speculare al Palermo e dunque con un 4-3-3 che prevede Colombi in porta, Pierozzi a destra e Di Chiara a sinistra con Cionek e Gagliolo centrali difensivi. Majer, Crisetig e Fabbian a centrocampo. In avanti Canotto e Rivas sugli estrni e Menez punta centrale.

Oggi dunque trasferta libera, e questo ha sicuramente stimolato la tifoseria rosanero, pronta a partire in direzione Reggio Calabria per vedere all’opera la nuova squadra di Corini.

Dalle notizie raccolte sembra che i tifosi del Palermo presenti oggi nel settore ospiti dello stadio Granillo saranno 830: un buon numero che probabilmente avrà avuto una spinta importante anche grazie alla relativa vicinanza dello stadio calabrese. In casa amaranto previsti più di 11mila tifosi e - a poche ore dal match - è probabile che si superi quota 11.600 registrata nell’ultima gara casalinga contro il Sudtirol.

© Riproduzione riservata