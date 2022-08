La diretta di Palermo-Ascoli 0-0. Fallo di Lancini su Gondo: calcio di punizione

21' Fallo di Lancini su Gondo: calcio di punizione per l'Ascoli nella propria metacampo

19' Grande densità dell'Ascoli in mezzo al campo. Non è facile per il Palermo trovare spazi

17' Ancora 0-0 tra Palermo e Ascoli: regna equilibrio al Barbera

16' Ottimo lavoro in fase di ripiegamento di Floriano. Adesso prova a farsi vivo l'Ascoli dopo minuti passati in sottopressione

13' Prende campo il Palermo col passare dei minuti: gli uomini di Corini cercano di schiacciare i marchigiani

10' Contatto tra Elia e Falasco in area di rigore! Il pubblico chiede il penalty a gran voce. Palermo comunque pericoloso nell'ultimo giro d'orologio. Prende ritmo la squadra di Corini

9' Partita un po' bloccata con il Palermo che palleggia coi suoi difensori centrali ma non riesce a trovare varchi

7' Fallo di Bellusci su Brunori: sarà calcio di punizione in favore dei padroni di casa

6' Occasione clamorosa per l'Ascoli! Direttamente dalla bandierina gli uomini di Bucchi colpiscono il palo. Nessuno dentro l'area ha toccato il pallone. Pigliacelli era battuto

5' Prima trama offensiva anche per l'Ascoli: tiro dalla bandierina per i bianconeri

3' Spinge il Palermo! Ancora angolo per i rosanero; il 3° consecutivo

2' Primo spunto di Valente che si guadagna un buon calcio d'angolo

1' Primo possesso palla per l'Ascoli che attacca da sinistra a destra in questo primo tempo

Cominciata

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Ascoli, valevole per la 3a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20.45. Corini non cambia uomini. Rimandata la rivoluzione.

Palermo (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 79 Lancini, 6 Crivello; 21 Damiani, 14 Broh; 77 Elia, 7 Floriano (cap.), 30 Valente; 9 Brunori. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 8 Segre, 10 Di Mariano, 16 Stulac, 23 Doda, 27 Soleri, 39 Stoppa, 48 Bettella, 54 Peretti. Allenatore: Corini.

ASCOLI (4-3-3): 1 Leali; 20 Donati, 33 Botteghin, 55 Bellusci, 54 Falasco; 18 Collocolo, 77 Buchel (cap.), 8 Caligara; 7 Lungoyi, 15 Gondo, 26 Bidaoui. A disposizione: 13 Guarna, 2 Salvi, 4 Simic, 5 Quaranta, 9 Dionisi, 10 Ciciretti, , 21 Giordano, 23 Falzerano, 27 Eramo, 30 Saric, 32 Giovane, 99 Fontana. Allenatore: Bucchi.

Arbitro: Minelli (Varese).

Assistenti: Bottegoni (Terni) - Miniutti (Maniago).

Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

VAR: Rapuano (Rimini).

AVAR: Marchi (Bologna).

