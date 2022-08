Palermo, contusione al polpaccio per Soleri: in dubbio la partita di sabato con l’Ascoli

Edoardo Soleri è in dubbio per la partita di sabato contro l’Ascoli. L’attaccante, già nell’allenamento dì giovedì, era rientrato malconcio negli spogliatoi con una vistosa fasciatura al polpaccio e non era stato convocato per il match contro il Bari.

Di seguito la nota del club rosanero sulle condizioni dell’ex Padova: “Edoardo Soleri, che nella seduta di rifinitura precedente alla gara con il Bari aveva rimediato un trauma contusivo al polpaccio destro, si è sottoposto oggi presso il reparto di Radiologia del Policlinico di Palermo ad indagini strumentali che hanno confermato la forte contusione edematosa. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso”.

