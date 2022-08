Bari-Palermo, ecco dove vedere la partita in tv

L'ultima volta al San Nicola di Bari terminò 0-2. Fu la partita che spianò la strada verso i playoff come migliore 3° classificata della Lega Pro. Il Palermo ritorna in Puglia, ma questa volta in Serie B e per una sfida che vale la 2° giornata del campionato. Si gioca domani alle 20:45 e il match sarà anche quello che aprirà le danze del 2° turno.

Bari-Palermo sarà trasmessa in chiaro su Dazn attraverso l'App scaricabile su smart tv e sulle console di gioco Xbox e PlayStation. I tifosi potranno gustarsi l'anticipo anche sui canali Sky: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Un'altra app disponibile è Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv, su tablet e cellulare o in alternativa il sito è accessibile da pc e notebook.. Prima di guardare la partita sarà però necessario attivare un account e registrarsi.

La piattaforma è disponibile anche sui Channel di Prime Video, ma in questo caso si tratta di un abbonamento separato da quello base. L'app di Dazn, lo ricordiamo, è disponibile anche su smartphone e tablet, sia su dispositivi iOS che Android. Dal Pc, basterà invece collegarsi al sito ed accedere con le proprie credenziali. Per gli abbonati Sky, sarà disponibile invece l'app Sky Go. Bari-Palermo, infine, sarà disponibile anche su OneFootball in modalità pay-per-view.

