Lancini disponibile per il match contro il Perugia. De Rose sempre più lontano dal Palermo

Continua la marcia di avvicinamento del Palermo di Corini impegnato sabato sera al debutto in campionato. Una gara a cui il Palermo arriva con qualche dubbio e qualche emergenza legata al mercato che ha subito qualche stop dopo le dimissioni di Baldini.

Per la gara contro il Perugia Corini dovrà fare di necessità virtù e fare i conti con le defezioni legate ad infortuni o indisponibilità di qualche elemento. Accardi non sarà della partita perché ha iniziato la riatletizzazione successiva al problema al ginocchio rimediata nella gara di andata con la Triestina. Lancini, alle prese con una botta al fianco destro, potrebbe essere della partita così come Valente che va verso il recupero dopo la distorsione al gluteo. Devetak lavora a parte per un problema muscolare che si porta dietro da quando è arrivato a Palermo. Abile Luperini sebbene circondato dal dubbio cessione proprio agli umbri del Perugia, di scena sabato al Barbera.

Ieri doppia seduta mentre oggi una sola per Corini ed il suo nuovo staff che hanno lavorato solo di mattina, soprattutto per il grande caldo di questi giorni d’agosto. Nel pomeriggio allenamento fissato al Tenente Onorato per le ore 18:00 ma la squadra si è riunita in anticipo, alle 17:00, per una seduta tattica. Lo staff ha cioè studiato e visionato i prossimi avversari attraverso dei video. Nella restante parte dell’allenamento, seduta tecnico-tattica.

De Rose non era in gruppo, segnale più che tangibile di una sua imminente partenza da Palermo con destinazione Cesena dove ritrova Toscano ma, soprattutto, un contratto biennale.

