Niente tv o streaming per Palermo-Reggiana, diretta testuale su Gds.it

Dal 12 giugno al 31 luglio. A distanza di oltre un mese e mezzo dalla promozione si riparte da Palermo-Reggiana, turno preliminare di Coppa Italia che potrebbe regalare ai rosanero l'accesso ai 32esimi di finale contro il Torino.

Alle 21 Brunori e compagni saranno guidati da mister Di Benedetto, dopo le dimissioni inaspettate di Baldini e in attesa che esca fuori il nome del prossimo allenatore (Corini sempre in pole). Per la delusione di molti tifosi, tuttavia, il match non avrà alcuna copertura televisiva. Non sarà possibile dunque seguire la gara in diretta TV o in streaming, in nessuna piattaforma. Nonostante i diritti TV della Coppa Italia siano di proprietà Mediaset, l'emittente televisiva ha deciso di non trasmettere i turni preliminari.

Palermo-Reggiana potrà comunque essere seguita minuto per minuto attraverso la diretta testuale su Gds.it. Chi accede al prossimo turno, incontra il Torino, per un match dal sapore di Serie A, il 7 agosto. In caso di pareggio questa sera sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ed eventualmente i calci di rigore.

"Non ci dobbiamo spaventare del primo avversario, non dobbiamo temere nessuno", aveva detto Mirri dopo la presentazione delle maglie, intervistato dai giornalisti presenti. Il Palermo si presenta con tante incognite e poche certezze, ma con la voglia di dare tutto in campo, di fronte ai circa 5.000 tifosi che questa sera riempiranno gli spalti del Barbera.

