Abbonamenti scontati agli universitari per assistere alle partite del Palermo

Al via anche una prestigiosa partnership tra il Palermo F.C. e l’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito di una costante progettualità di valore a beneficio del territorio e dei più giovani. Una collaborazione nata dal costante dialogo tra il magnifico rettore, Massimo Midiri, il presidente del Palermo F.C., Dario Mirri e il docente Francesco Stassi, che porterà anche all’avvio di ulteriori iniziative finalizzate al coinvolgimento dell’intero ateneo nell’ambito sportivo-calcistico-manageriale.

Tutti gli studenti in possesso di Unipa Card potranno godere di una tariffa scontata per la sottoscrizione degli abbonamenti, ovvero la stessa prevista per la fase di prelazione. Tale tariffa è riservata anche a docenti e personale Unipa. Tali tessere stagionali potranno essere sottoscritte dal 1° al 5 agosto esclusivamente in presenza presso il punto vendita speciale dello Stadio “Renzo Barbera” (dalle ore 10 alle ore 18, orario continuato), esibendo la propria Unipa Card (studenti) o il cedolino comprensivo di dati personali (docenti e personale Unipa).

