Prima amichevole negli Usa per la Juventus, a segno il palermitano Da Graca

C'è un pò di...Palermo nell'esordio della Juventus nella prima amichevole in terra americana. Ci si aspettava Pogba e Di Maria, invece i grandi protagonisti sono i giovani Marco Da Graca, palermitano, e Compagnon. Sono loro le firme del successo dei bianconeri di Massimiliano Allegri ai danni dei messicani del Chivas: un gol per tempo per i due ragazzi dell'Under 23.

La Juve sblocca il match al 10': sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra il colpo di testa di Gatti trova la respinta del portiere messicano Rangel. Sulla palla piomba Da Graca che firma il vantaggio. A dieci minuti dal termine dell'amichevole Compagnon, con un gran destro, fissa il punteggio sul 2-0.

Gli applausi dei trentamila dell'Allegiant Stadium di Las Vegas sono tutti per Pogba e Di Maria, i due più attesi che, pur non trovando la via del gol, riescono comunque a regalare giocate da campioni. Riposo programmato, invece, per Bonucci e Vlahovic, così come per McKennie: il centrocampista riceve l'abbraccio dei suoi connazionali soltanto dalla panchina. Il prossimo impegno della Juve è fissato nella notte tra il 26 e il 27 (si gioca mercoledì alle 2,30, ora italiana) contro il Barcellona.

Da Graca ha iniziato la sua carriera giovanile al Calcio Sicilia all'età di 10 anni, prima di trasferirsi nel settore giovanile del Palermo all'età di 12 anni ed è rimasto in rosanero fino al 2018, quando è passato in prestito alla Juventus , prima di trasferirsi a titolo definitivo nel 2019. Il 28 ottobre 2020 ha esordito in Serie C con la Juventus U23 , squadra di riserva della Juventus, nella sconfitta per 2-1 contro il Como. È stato convocato per la prima volta in prima squadra il 2 dicembre 2020, come sostituto inutilizzato in una partita della fase a gironi di Champions League contro la Dynamo Kiev.

Ha giocato la sua prima partita con la Juventus il 27 gennaio 2021, entrando come sostituto nella vittoria per 4-0 sulla Spal in Coppa Italia . Ha segnato il suo primo gol con la Juventus U23 il 7 marzo come sostituto nel secondo tempo, segnando l'unico gol della partita all'85' contro Grosseto . Il 15 aprile la Juventus ha rinnovato il contratto di Da Graca fino a giugno 2024. Nelle ultime ore i rumors di calciomercato lo accostano al Palermo di Silvio Baldini.

© Riproduzione riservata