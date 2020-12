Marco Da Graca da Palermo al sogno Champions con la Juventus contro la Dinamo Kiev

Il sogno che diventa realtà: Marco Da Graca convocato da Pirlo per la sfida tra Juventus e Dinamo Kiev. Il giocatore, che ha militato nella società Calcio Sicilia si è accomodato in panchina.

È un attaccante classe 2002 che a 18 anni assapora la Champions. Centravanti siciliano, nato a Palermo, Da Graca è uno dei punti fermi della Primavera bianconera e Pirlo l'ha voluto premiare portandolo in panchina.

Sul sito della società palermitana Polisportiva Calcio Sicilia un post che ricorda il passato del calciatore: "Per noi è motivo di grande orgoglio vedere un ragazzo passato dai nostri campi a così alti livelli, solo l'ultimo in ordine di tempo dopo che in questa stagione un altro ragazzo ex Calcio Sicilia, Giacomo Quagliata, ha fatto il suo esordio in Eredivisie. Da parte dei presidenti Manno e Zito, dei direttori Dell'Orzo e Petrotta e di tutta la società un grande in bocca al lupo a Marco, con la speranza di vederlo tra poco in campo. Forza Marco!"

© Riproduzione riservata