Murales imbrattato: "Contro gli imbecilli...dacci una mano", il Palermo chiama i tifosi

“Contro gli imbecilli dacci una mano”: il Palermo chiama a raccolta i tifosi rosanero annunciando un evento per ripristinare la porzione di cancellata dello stadio Renzo Barbera imbrattata dalle scritte. La società, dopo aver ricevuto tanti attestati di solidarietà, ha deciso di rispondere con una iniziativa all'uomo, poi individuato dalla polizia e denunciato, che ha deturpato le pareti che pochi giorni prima erano state dipinte dagli artisti internazionali del FestiGRAFF.

L'iniziativa si svolgerà il prossimo giovedì alle 18 e coinvolgerà grandi e bambini. È stata la stessa società rosanero ad annunciare l'evento attraverso il proprio sito ufficiale.

"Vogliamo prendere la parola indignazione e lasciare solo la parte che ci piace di più: azione. Visto che in tantissimi ci avete chiesto come "dare una mano", vi prendiamo in parola: giovedì 30 giugno alle 18 vediamoci tutti nel piazzale dello stadio, decoreremo tutti insieme una grande parete nera lasciando con la vernice rosa un'impronta delle nostre mani".

Una iniziativa che vedrà la partecipazione di tutti coloro che vorranno recarsi allo stadio, un pomeriggio di divertimento e partecipazione "Grandi e piccoli tifosi rosanero diventeranno 'artisti' per un giorno, per dimostrare a chi vuole distruggere il bello che a lasciare un segno siamo più bravi noi, e lo facciamo a volto scoperto e alla luce del giorno", fa sapere la società.

Nel frattempo gli artisti Giulio Rosk e Luca D'agostino lavoreranno sulle pareti deturpate per cancellare le scritte e ripristinare le opere artistiche rovinate.

Infine, un messaggio diretto al vandalo e a tutti coloro che giornalmente distruggono il bello: "Centinaia di mani di tifosi e persone per bene contro poche mani di criminali ignoranti: arrendetevi, questa partita contro di noi non la potrete vincere mai".

