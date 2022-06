L'ultimo saluto di Partinico a Gino Ferro: addio all'ex calciatore e dirigente sportivo

Partinico piange la scomparsa di Gino Ferro. Ex calciatore del Partinicaudace, della Don Bosco e dell'Excelsior, aveva 82 anni. Un altro brutto colpo non solo per il mondo del calcio locale, ma anche della scuola visto che per anni aveva lavorato come collaboratore scolastico.

Ferro, da tutti come “U Zu Gino”, per oltre 40 anni è stato un dirigente sportivo, soprattuto del settore giovanile del Partinicaudace: aveva svolto le mansioni di assistente di linea nei campionati federali ed era stato anche arbitro nei tornei amatoriali. Oggi Partinico gli ha tributato il suo ultimo saluto.

La morte di Gino Ferro è il terzo lutto che colpisce il Partinicaudace nel 2022. A fine gennaio era morto l’ex presidente Salvo Campione, un mese fa invece si era spento Marcello Lombardo, presidente più longevo nella storia della società.

