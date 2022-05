Feralpisalò-Palermo: Accardi in dubbio, ci sarà l'acciaccato De Rose

Non c'è un attimo di tregua. Nemmeno il tempo di metabolizzare la rimonta di sabato al Renzo Barbera che il Palermo è già a lavoro per preparare la sfida di mercoledì contro la Feralpisalò. Allenamenti a "Tommaso Natale" con la consapevolezza che adesso, il pallone, pesa molto di più. Silvio Baldini avrà tutti o quasi a disposizione.

L'unico fortemente in dubbio è Andrea Accardi. Il terzino palermitano si è allenato soltanto parzialmente con il gruppo e difficilmente potrà partire titolare. Probabile, invece, la sua convocazione, già peraltro arrivata nella gara di sabato contro l'Entella, in un Barbera stracolmo. Un modo per stare vicino anche ai suoi compagni da palermitano doc e dare tutto il suo apporto a una squadra in cui, comunque, tutti sembravano avere ormai quel senso di appartenenza.

È acciaccato, ma le sue condizioni non preoccupano, il capitano De Rose, che ha rimediato una contusione alla spalla nel primo tempo del match contro la squadra di Gennaro Volpe. Il centrocampista era rimasto diversi minuti a terra ed era stato necessario l'intervento dei sanitari. L'ex Reggina, dovrebbe essere comunque in campo regolarmente. Insieme a lui Dall'Oglio, che rientrerà dalla squalifica. I due centrocampisti titolari, hanno dunque ripulito definitivamente la oro fedina e sono pronti a dare il proprio contributo, di nuovo insieme.

Ma Baldini dovrà essere bravo a gestire un gruppo che è sembrato, fin dai primi minuti del match contro l'Entella, davvero sulle gambe. Su tutti Floriano e Valente, sostituiti a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo (al loro posto Soleri, poi decisivo, e Silipo). Per il Palermo, poi, c'è un altro grattacapo non da poco: i diffidati sono ben 10. Oltre ai due portieri (Massolo ha preso il giallo per il fallo da rigore commesso 3 giorni fa) anche Marconi, Crivello, Lancini, Buttaro, Damiani, Odjer, Brunori e Valente sono in diffida. L'attaccante di proprietà della Juventus, in particolare, lo è dall'inizio di questi playoff, così come l'ex Carrarese.

Baldini opererà qualche cambio nella trasferta contro la Feralpisalò o si affiderà ai fedelissimi? Al momento, questo è il dilemma. È probabile, che si opti per una via di mezzo: partire coi titolari ma fare i cambi qualche minuto dopo l'inizio della seconda frazione.

Dove vedere Feralpisalò Palermo

Il match sarà visibile, oltre che su Eleven Sports, anche su Rai Sport HD. Non è stato ancora diramato alcun comunicato della Lega Pro, ma la pagina della Rai ha già reso noto il programma di mercoledì 25 maggio. "Andata semifinali, ore 21", c'è scritto. Non c'è dubbio che si tratti di Feralpisalò-Palermo, visto che l'altra semifinale in programma allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro, tra la squadra di Vivarini e il Padova, sarà in programma alle ore 19.

I tifosi in trasferta

Ma c'è chi la partita non la vedrà da casa. Saranno 525 i tifosi del Palermo a seguito della squadra. I biglietti erano disponibili dalle 15 di oggi, 23 maggio, e in poco più di un'ora sono stati letteralmente polverizzati. Dopo circa 25 minuti erano già 250 i tagliandi venduti. Non manca l'entusiasmo, i palermitani sono pronti all'ennesima, straordinaria, invasione.

