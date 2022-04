Bari-Palermo, Baldini: "Dimostreremo chi siamo, Fella titolare. Il mio futuro? Decide la società"

Poco più di 24 ore a Bari-Palermo. Per i rosanero di mister Baldini é tempo di vigilia. Domani, allo stadio "San Nicola" , Brunori e compagni proveranno ad ottenere il bottino pieno per migliorare la 4° posizione in vista degli spareggi promozione.

Il big match contro i pugliesi, che chiuderà anche la stagione regolare, arriva dopo l'ottimo successo (sempre in Puglia) contro il Monopoli (0-2) e lo stop forzato di una settimana fa quando il Palermo avrebbe dovuto giocare il derby contro il Catania, sabato 16 aprile (poi non disputato causa esclusione degli etnei dal campionato). Per non perdere condizione, i rosanero hanno comunque giocato un'amichevole contro la Primavera.

A distanza di due settimane, la sfida contro la capolista, che Baldini ha presentato in conferenza stampa. "La partita è stata preparata nei dettagli - ha esordito il tecnico - dobbiamo dimostrare chi siamo, siamo il Palermo e siamo motivati, non abbiamo scusanti. Sarà sicuramente una partita tosta". Baldini dovrà fare a meno di Luperini: "Più palloni di lui li recupera solo Kanté, é insostituibile, ma ci sarà Fella che ci potrà dare altre giocate, é uno che ha sempre fatto gol nella sua carriera".

Non c'è da aspettarsi un piccolo turnover a detta del tecnico del Palermo, che poi ha parlato anche del suo futuro: "Brunori e Valente non verranno preservati, domani si pensa al Bari e poi alle prossime. Le altre gare non le guarderò. Le decisione sul mio futuro spetta alla società, il calcio è secondario nella mia vita, penso alla salute e alla famiglia. Sono affezionato a questa città e a questa squadra, vedremo cosa accadrà. Se arriviamo 4° vorrà dire che ci saremo meritati questo". Domani sarà una grande occasione per Fella: "Non gioca tanto, domani abbiamo bisogno anche di lui, più entrano in fiducia i giocatori più ci serviranno per i Playoff. Rimpianti? Ho fatto il possibile".

